EM Systems öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

EM Systems hat am 10.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 7.34 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 6.70 JPY erwirtschaftet worden.

Umsatzseitig standen 5.40 Milliarden JPY in den Büchern – ein Minus von 0.74 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem EM Systems 5.44 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.ch