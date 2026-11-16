EM Systems gewährte Anlegern Blick in die Bücher

EM Systems hat am 13.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 15.30 JPY. Im Vorjahresviertel waren 11.54 JPY je Aktie erzielt worden.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 13.85 Prozent auf 5.14 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 5.97 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch