Elysee Development stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Elysee Development hat am 02.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das EPS wurde auf 0.03 CAD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0.190 CAD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 45.63 Prozent zurück. Hier wurden 0.6 Millionen CAD gegenüber 1.0 Millionen CAD im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion finanzen.ch