Elysee Development: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Elysee Development hat am 10.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0.02 CAD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 0.040 CAD je Aktie erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz wurden 1.5 Millionen CAD gegenüber 0.4 Millionen CAD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch