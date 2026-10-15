Eltes hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Eltes hat am 14.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.08.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 7.96 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0.770 JPY erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite standen 2.34 Milliarden JPY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 2.23 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch