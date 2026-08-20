Eltek legte Quartalsergebnis vor

Eltek hat am 18.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.

Eltek hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0.41 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0.050 USD je Aktie gewesen.

Im abgelaufenen Quartal hat Eltek 11.5 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 7.98 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 12.5 Millionen USD umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.ch