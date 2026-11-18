Eltek hat am 17.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS lag bei -0.17 USD. Ein Jahr zuvor waren -0.030 USD je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 9.42 Prozent auf 12.0 Millionen USD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 13.3 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch