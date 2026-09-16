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16.09.2026 06:37:00
Else Nutrition hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt
Else Nutrition hat am 14.09.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Der Verlust je Aktie belief sich auf 0.15 CAD. Im Vorjahresquartal waren -4.000 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.
In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 1.0 Millionen CAD – eine Minderung von 32.00 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 1.5 Millionen CAD eingefahren.
Redaktion finanzen.ch
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