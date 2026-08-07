ElringKlinger: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

ElringKlinger veröffentlichte am 05.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Das EPS wurde auf 0.18 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren -0.150 EUR je Aktie erzielt worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat ElringKlinger in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 17.30 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 478.9 Millionen EUR im Vergleich zu 408.3 Millionen EUR im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.ch