Eloro Resources: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Eloro Resources lud am 12.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Verlust je Aktie lag bei 0.03 CAD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0.030 CAD je Anteilsschein in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch