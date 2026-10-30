Elon Musk will jedem US-Kind SpaceX-Aktien schenken – doch es gibt einen Haken

Geschenkte SpaceX-Aktien von Elon Musk an jedes US-Kind haben einen Haken

Kinder können das Geschenk nicht ablehnen und lange nicht verkaufen

Wie genau Musk die Aktien einbringt, ist bislang offen

Elon Musk will im Jahr 2027 jedem Kind in den USA eine SpaceX-Aktie schenken, wie er Mitte Oktober auf X ankündigte. Für Anleger der SpaceX-Aktie zählt weniger die Geste als die Konstruktion dahinter: Die Papiere blieben lange gesperrt. Viele Details sind offen.

Musks Ankündigung lässt bei Anlegern viele Fragen offen

Musk nannte keine Einzelheiten zur Umsetzung, ergänzte aber, dies sei die erste von mehreren solchen Aktionen. Die Ankündigung bezieht sich auf Aktien aus seinem eigenen Besitz. Das Weisse Haus und Finanzminister Scott Bessent verwiesen in eigenen X-Beiträgen darauf, dass das Geschenk den Trump-Konten zugutekomme.

Dass das Geschenk über die Trump Accounts laufen dürfte, legte Musk selbst nahe. In einem Kommentar auf X bedankte er sich bei Brad Gerstner, einem der Architekten des Programms, dafür, dass dieser das Vorhaben mit ermöglicht habe. Die Dimension ist gewaltig: Nach Angaben des Finanzministeriums wurden rund 70 Millionen dieser Konten eröffnet, mehr als 60 Millionen davon über eine automatische Anmeldung. Offen stehen sie allen Kindern unter 18 Jahren mit US-Staatsbürgerschaft und gültiger Sozialversicherungsnummer. Musk wäre der zweite Philanthrop mit einer öffentlichen Aktienzusage: SpaceX-Präsidentin Gwynne Shotwell hatte im Sommer angekündigt, rund zwei Millionen Aktien über das Programm zu verschenken. Verteilt wurden diese bislang nicht.

Haltefrist macht das Geschenk zur Dauerbeteiligung

Wie CNBC betont hat das auf den ersten Blick grosszügige Geschenk jedoch einen grossen Haken: Kinder dürfen gespendete Aktien nach den Richtlinien des Finanzministeriums in der Regel fünf Jahre lang nicht verkaufen, oder bis zum Ende des Kalenderjahres, in dem sie 17 werden, je nachdem, was früher eintritt. Familien können die Aktien nicht ablehnen. Vorzeitige Verkäufe sind nur in engen Ausnahmen erlaubt, etwa bei bestimmten Unternehmensumwandlungen, nicht aber bei finanziellen oder rechtlichen Problemen des Unternehmens. Genau dann, wenn andere Anleger womöglich die Reissleine ziehen würden, bleibt den Kindern dieser Weg versperrt. Wird zu früh verkauft, muss der Treuhänder dieselbe Zahl Aktien zurückkaufen.

Das Ministerium erklärt, Kinder trügen bei Aktienspenden ein höheres Konzentrationsrisiko als bei Barspenden, es halte den Nutzen zusätzlicher Spenden aber für grösser. Adam Michel vom Cato Institute sieht laut CNBC darin keine echte Wahlfreiheit, weil Familien weder die Anlage wählen noch verkaufen können. Nach Ablauf der Frist soll der Treuhänder die Aktien in angemessener Zeit verkaufen, die flexible Frist soll die Marktwirkung gebündelter Verkäufe verringern. Bei einer Übertragung 2027 wären die Aktien frühestens 2032 frei, bis dahin dürfen die Kinder sie nicht verkaufen.

Warum die Sperre den Spendern nützt

Dass die Haltefrist vor allem auf die Interessen der Geber zugeschnitten ist, verschweigt das Regelwerk nicht. Die Spender hoffen demnach, dass eine Aktienspende mit einer fünfjährigen Haltefrist bei den Empfängern und ihren Familien das Gefühl stärkt, am Schicksal des Unternehmens beteiligt zu sein. Jane Ditelberg, Chefsteuerstrategin bei Northern Trust, sieht laut CNBC einen weiteren Effekt: Die Sperre beseitigt praktisch das Risiko, dass Millionen Beschenkte ihre Papiere gleichzeitig abstossen und damit den Kurs drücken. Für Menschen mit stark konzentriertem Vermögen in einem einzelnen Unternehmen mache das Spenden auf diese Weise deutlich leichter, so Ditelberg weiter. Hinzu kommt der steuerliche Reiz, denn wer im Wert gestiegene Aktien spendet statt Bargeld, kann in der Regel die Spende absetzen und zugleich die Kapitalertragsteuer vermeiden. Ein Vertreter des Finanzministeriums betonte gegenüber CNBC dagegen, die grossen Spender wollten Kindern helfen, generationenübergreifendes Vermögen aufzubauen.

Gericht könnte über die Haltefrist der SpaceX-Aktie entscheiden

Rechtlich steht die Konstruktion auf wackligem Fundament. Gelder in Trump Accounts dürfen grundsätzlich nur in kostengünstige Indexfonds und ETFs fliessen; das Ministerium argumentiert, direkt gespendete Aktien seien etwas anderes, weil dafür kein Kontoguthaben eingesetzt werde. Ditelberg hält es laut CNBC jedoch für denkbar, dass ein Gericht den Zwang zum Halten einzelner Aktien sehr wohl als Anlageentscheidung wertet, zumal Behörden seit dem Ende der sogenannten Chevron-Doktrin durch den Supreme Court 2024 keine automatische Deutungshoheit über unklare Gesetze mehr geniessen. Wie ein Gericht urteilen würde, könne sie nicht sagen, aber es gebe Raum für eine Klage. Zudem garantiere das Recht der Bundesstaaten, ein Vermögensgeschenk auszuschlagen. Carolyn Schenck, Rechtsanwältin und ehemalige nationale Leiterin der Betrugsbekämpfung bei der US-Steuerbehörde IRS, verweist laut CNBC dagegen auf die weitreichenden Befugnisse des Ministeriums. Entscheidend wird nun, wie das Finanzministerium die vorläufigen Regeln nach der öffentlichen Kommentierung überarbeitet, bevor die ersten SpaceX-Papiere tatsächlich in den Kinderkonten landen.

Bettina Schneider, Redaktion Finanzen.ch

Dieser Text dient ausschliesslich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageempfehlung dar. Die finanzen.net GmbH schliesst jegliche Regressansprüche aus.