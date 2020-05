Elon Musk wil noch in 2020 selbstfahrende Tesla-Taxis auf die Strasse bringen

Tesla-Chef Elon Musk glaubt nach wie vor an vollständig autonom fahrende Tesla-Taxis im Jahr 2020. Als Hindernis sieht er dabei nicht die Corona-Krise, sondern rechtliche Bedenken.

• Elon Musk baut auf "Tesla Network"• Die Politik als ein Hindernis für die Einführung• Entwicklung noch nicht komplett abgeschlossen

Im Jahr 2019 verkündete Tesla-Gründer Elon Musk, dass die E-Autos von Tesla bereits 2020 in der Lage sein werden, vollständig autonom zu fahren. Und auch während der Corona-Pandemie hält Musk an diesem Plan fest. Noch in diesem Jahr sollen bis zu einer Million sogenannter Robotaxis auf den Strassen unterwegs sein.

"Tesla-Network" als Grundlage

Bereits 2016 stellte der kalifornische Autobauer die Idee des "Tesla Network" vor. Das Netzwerk sieht vor, dass Besitzer ihre Fahrzeuge auf autonome Taxifahrten schicken können, wenn sie selbst es nicht brauchen. Nach Musks Berechnungen könnte dadurch jeder Tesla-Besitzer einen Jahresumsatz von rund 30'000 US-Dollar machen. Der Tesla würde sich quasi von alleine abzahlen.

Nach Einschätzungen des Magazins t3n betrachtet Musk die "Regulierer weltweit als den Flaschenhals bei der Umsetzung der autonomen Tesla-Flotte." Denn funktional wäre jedes Fahrzeug von Tesla in der Lage Teil des Netzwerks zu werden. Nach Informationen von t3n soll dazu lediglich ein Over-the-Air-Software-Update benötigt werden.

Tesla geht einen anderen Weg

Musk setzt darauf, die Autos primär mit Kameras selbstfahrend zu machen. Ein Grossteil der Branche verwendet hingegen teure Laserradare. Die bereits bestehende Roboterwagen-Software wird durch Autos, die auf den Strassen unterwegs sind, trainiert.

Auf Twitter gab Musk bekannt, dass die Funktionsfähigkeit für dieses Jahr sehr gut aussehe. Laut der Internetseite golem.de, gilt Teslas Bordcomputer als einer der besten für das autonome Fahren. An der Software für das sogenannte Full Self-Driving arbeitet Tesla hingegen noch. Dennoch scheint Tesla auf dem richtigen Weg zu sein.

Zusätzlich kündigte der Tesla-Chef an, in zwei Jahren werde der amerikanische Autobauer seine Fahrzeuge ohne Lenkrad oder Pedale bauen. Es bleibt abzuwarten, ob Musk seine Ziele erreichen kann.

Redaktion finanzen.ch