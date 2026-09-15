Apple Aktie 908440 / US0378331005
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15.09.2026 07:30:00
Elon Musk lässt Wettbewerbsklage gegen Apple fallen
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Trading Signals: BP - Im Sog der Ölpreise
Die Aktie des britischen Multis ist dabei, nach oben aus dem kurzfristigen Abwärtstrend auszubrechen. Neben der Charttechnik und dem hohen Ölpreis spricht der Ehrgeiz der neuen BP-Chefin für weitere Avancen.Weiterlesen!
Nachrichten zu Apple Inc.
|
14.09.26
|Apple Aktie News: Apple präsentiert sich am Montagabend fester (finanzen.ch)
|
14.09.26
|Apple Aktie News: Apple legt am Nachmittag zu (finanzen.ch)
|
11.09.26
|Zuversicht in New York: Dow Jones am Mittag freundlich (finanzen.ch)
|
11.09.26
|Freitagshandel in New York: Dow Jones beginnt Sitzung im Plus (finanzen.ch)
|
10.09.26
|Apple-Aktie legt am Tag nach iPhone-Duo-Präsentation zu (AWP)
|
10.09.26
|Zurückhaltung in New York: Dow Jones zum Handelsende mit Abgaben (finanzen.ch)
|
10.09.26
|Minuszeichen in New York: NASDAQ 100 zeigt sich letztendlich schwächer (finanzen.ch)
|
10.09.26
|Schwacher Handel in New York: NASDAQ 100 nachmittags mit Abgaben (finanzen.ch)
Analysen zu Apple Inc.
|14.09.26
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|14.09.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.09.26
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|10.09.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.09.26
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|14.09.26
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|14.09.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.09.26
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|10.09.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.09.26
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|14.09.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.09.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.09.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|31.08.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|31.07.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.09.26
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|10.09.26
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|09.09.26
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|31.08.26
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|10.08.26
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|03.09.26
|Apple Neutral
|UBS AG
|05.08.26
|Apple Neutral
|UBS AG
|03.08.26
|Apple Halten
|DZ BANK
|31.07.26
|Apple Neutral
|UBS AG
|31.07.26
|Apple Hold
|Jefferies & Company Inc.
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