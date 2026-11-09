Elnet Technologies: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Elnet Technologies hat am 06.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie lag bei 12.59 INR. Im Vorjahresviertel waren 12.56 INR je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 70.0 Millionen INR vermeldet – das entspricht einem Plus von 12.15 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 62.5 Millionen INR in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.ch