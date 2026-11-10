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10.11.2026 13:15:36
Elmos wächst dank Chipnachfrage kräftig - Aktie sinkt aber
LEVERKUSEN (awp international) - Der Halbleiterhersteller Elmos profitiert weiter von einer hohen Nachfrage nach Elektronikchips. Der Umsatz stieg im dritten Quartal um gut 18 Prozent auf knapp 167 Millionen Euro, wie das im MDax notierte Unternehmen am Dienstag in Leverkusen mitteilte. Beim Gewinn gab es ebenfalls klare Fortschritte. "Auch für das Schlussquartal und für die zukünftige Entwicklung sind wir sehr zuversichtlich", sagte Vorstandschef Arne Schneider laut Mitteilung. Für einen optimistischeren Ausblick reichte es aber nicht; der Aktienkurs sank am Mittag um knapp drei Prozent.
Das Papier verlor in der Schlussgruppe des MDax 2,8 Prozent auf 117,20 Euro. In bisherigen Jahresverlauf beträgt das Plus damit immer noch gut ein Fünftel. Analysten zeigten sich mit den Resultaten zwar zufrieden. Metzler-Analyst Veysel Taze schrieb jedoch, angesichts der jüngst regelmässig übertroffenen Marktschätzungen habe er erwartet, dass das Management mindestens die untere Schwelle der Jahresprognose anheben würde.
Auch Abed Jarad vom Analysehaus MWB sprach von soliden Resultaten. Wegen der guten Auftragslage halte er beim Umsatz das obere Ende des Jahresausblicks für möglich. Der Mittelpunkt der Prognosespanne sei schon mit einem Erlös im vierten Quartal auf Höhe des Vorjahreszeitraums erreicht. Auch bei der operativen Marge sehe es nicht besonders herausfordernd aus.
Das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis vor Zinsen und Steuern (operatives Ebit) kletterte im dritten Quartal noch stärker als der Umsatz um gut 29 Prozent auf 41 Millionen Euro. Die entsprechende Marge zog deshalb um 2,1 Prozentpunkte auf 24,6 Prozent an. Unter dem Strich wuchs der Gewinn um mehr als die Hälfte auf fast 37 Millionen Euro. Das Management bestätigte die Jahresprognose.
Im Gesamtjahr peilt Unternehmenschef Schneider ein Umsatzwachstum von 12 Prozent an, plus oder minus zwei Prozentpunkte. Bei der operativen Marge sollen es 23 bis 26 Prozent sein. Nach neun Monaten steht beim Erlös ein Plus von 16,4 Prozent zu Buche und eine Marge von 24,3 Prozent./men/stw/stk
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Amgen, United Rentals und Targa Resources: Drei US-Aktien kommen neu ins BX Muster-Portfolio. ABB, HSBC und Hochtief verlassen das Portfolio. Welche Überlegungen stecken hinter dem aktuellen Rebalancing?
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❌ ABB, HSBC und Hochtief: Warum verlassen diese drei Aktien das Portfolio und was lässt sich aus ihrer jüngsten Entwicklung für das Rebalancing ableiten?
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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