Elmos Semiconductor: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Elmos Semiconductor liess sich am 10.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Elmos Semiconductor die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 2.14 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1.37 EUR je Aktie generiert.

Der Umsatz wurde auf 166.7 Millionen EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 140.8 Millionen EUR umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.ch