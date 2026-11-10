Elmos-Aktie in Grün: Deutliches Gewinn- und Umsatzplus - Ausblick bestätigt

Die Prognose für das Gesamtjahr bestätigte der im MDAX und TecDAX notierte Halbleiterhersteller.

Das Betriebsergebnis stieg im dritten Quartal um 54 Prozent auf 49,7 Millionen Euro. Das operative EBIT legte um 29 Prozent auf 41,0 Millionen Euro zu, die operative EBIT-Marge auf 24,6 Prozent von 22,5 Prozent im Vorjahr.

Das unbereinigte EBIT stieg gestützt durch positive Bewertungseffekte um 56 Prozent auf 49,5 Millionen Euro, was einer EBIT-Marge von 29,7 Prozent entspricht.

Der Konzernüberschuss nach Anteilen Dritter legte um 56 Prozent auf 36,8 Millionen Euro zu. Der Gewinn je Aktie (EPS) erhöhte sich um 56 Prozent auf 2,14 Euro verglichen mit 1,37 Euro im Vorjahreszeitraum.

Der Konzernumsatz stieg um 18 Prozent auf 166,7 Millionen Euro.