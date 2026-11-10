Elmos-Aktie im Fokus: Deutliches Gewinn- und Umsatzplus - Ausblick bestätigt

Die Prognose für das Gesamtjahr bestätigte der im MDAX und TecDAX notierte Halbleiterhersteller.

Das Betriebsergebnis stieg im dritten Quartal um 54 Prozent auf 49,7 Millionen Euro. Das operative EBIT legte um 29 Prozent auf 41,0 Millionen Euro zu, die operative EBIT-Marge auf 24,6 Prozent von 22,5 Prozent im Vorjahr.

Das unbereinigte EBIT stieg gestützt durch positive Bewertungseffekte um 56 Prozent auf 49,5 Millionen Euro, was einer EBIT-Marge von 29,7 Prozent entspricht.

Der Konzernüberschuss nach Anteilen Dritter legte um 56 Prozent auf 36,8 Millionen Euro zu. Der Gewinn je Aktie (EPS) erhöhte sich um 56 Prozent auf 2,14 Euro verglichen mit 1,37 Euro im Vorjahreszeitraum.

Der Konzernumsatz stieg um 18 Prozent auf 166,7 Millionen Euro.

Im Gesamtjahr will das Leverkusener Unternehmen Elmos weiterhin Umsatzwachstum von 12 Prozent (+/- 2 Prozentpunkte) sowie eine operative EBIT-Marge in einer Spanne von 23 bis 26 Prozent erreichen. Die Investitionen sollen sich trotz des Wachstums weiter auf einem niedrigen Niveau bei rund 5 Prozent des Umsatzes belaufen. Zudem werde eine unvermindert starke Cash-Performance erwartet mit einem operativen bereinigten Free Cashflow von 19 Prozent plus/minus 2 Prozentpunkte vom Umsatz.

DJG/uxd/brb

Dow Jones Newswires

November 10, 2026 02:12 ET (07:12 GMT)

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