Elmore Electrical Installations and Services (1986) hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 16.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0.54 ILS beziffert, während im Vorjahresquartal 0.290 ILS je Aktie in den Büchern standen.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 55.14 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 321.4 Millionen ILS umgesetzt, gegenüber 207.2 Millionen ILS im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.ch