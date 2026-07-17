Elma verlängert vorzeitig Privatplatzierung von 10 Mio. Fr. um 6 Jahre

Wetzikon (awp) - Elma hat die laufende Privatplatzierung vorzeitig verlängert. Die im Juli 2012 abgeschlossene Privatplatzierung im Betrag von 10 Millionen Franken bei einer Gruppe von privaten Investoren habe sie vorzeitig um weitere sechs Jahre bis 2033 verlängert, teilte das Unternehmen am Freitag mit.

Die neuen Bedingungen sehen ab Juli 2027 einen Zinssatz von unverändert 2,0 Prozent vor. Die übrigen Bedingungen mit Ausnahme der Laufzeit blieben unverändert, heisst es weiter.

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