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Elma Electronic Aktie 531916 / CH0005319162

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Kapitalmassnahme 17.07.2026 14:12:03

Elma-Aktie: Privatplatzierung von 10 Millionen Franken vorzeitig verlängert

Elma-Aktie: Privatplatzierung von 10 Millionen Franken vorzeitig verlängert

Elma hat die laufende Privatplatzierung vorzeitig verlängert.

Elma Electronic
1310.00 CHF 0.00%
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Die im Juli 2012 abgeschlossene Privatplatzierung im Betrag von 10 Millionen Franken bei einer Gruppe von privaten Investoren habe sie vorzeitig um weitere sechs Jahre bis 2033 verlängert, teilte Elma am Freitag mit.

Die neuen Bedingungen sehen ab Juli 2027 einen Zinssatz von unverändert 2,0 Prozent vor. Die übrigen Bedingungen mit Ausnahme der Laufzeit blieben unverändert, heisst es weiter.

hr/to

Wetzikon (awp)

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Bildquelle: ELMA Electronic AG
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