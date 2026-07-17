Elma Electronic Aktie 531916 / CH0005319162
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17.07.2026 14:12:03
Elma-Aktie: Privatplatzierung von 10 Millionen Franken vorzeitig verlängert
Elma hat die laufende Privatplatzierung vorzeitig verlängert.
Die neuen Bedingungen sehen ab Juli 2027 einen Zinssatz von unverändert 2,0 Prozent vor. Die übrigen Bedingungen mit Ausnahme der Laufzeit blieben unverändert, heisst es weiter.
hr/to
Wetzikon (awp)
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