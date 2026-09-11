Elma Electronic Aktie 531916 / CH0005319162
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11.09.2026 07:37:06
Elma-Aktie: Neues Schuldscheindarlehen begeben
Der Elektronikkomponenten-Hersteller Elma Electronic hat bei einer Gruppe privater Investoren ein zusätzliches Schuldscheindarlehen in Höhe von 5 Millionen Franken platziert.
Die Auszahlung erfolge zum 24. September 2026. Mit den zusätzlichen Mitteln will das Unternehmen seine finanzielle Flexibilität stärken. Zudem soll das Geld für die Umsetzung der Wachstumsstrategie verwendet werden.
cg/ra
Wetzikon (awp)
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