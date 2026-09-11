Elma Electronic Aktie 531916 / CH0005319162
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|Kapitalmassnahme
|
11.09.2026 16:08:00
Elma-Aktie fester: Neues Schuldscheindarlehen begeben
Der Elektronikkomponenten-Hersteller Elma Electronic hat bei einer Gruppe privater Investoren ein zusätzliches Schuldscheindarlehen in Höhe von 5 Millionen Franken platziert.
Die Auszahlung erfolge zum 24. September 2026. Mit den zusätzlichen Mitteln will das Unternehmen seine finanzielle Flexibilität stärken. Zudem soll das Geld für die Umsetzung der Wachstumsstrategie verwendet werden.
Die Elma-Aktie gewinnt zeitweise 0,76 Prozent auf 1'330,00 CHF.
cg/ra
Wetzikon (awp)
Weitere Links:
Trading Signals: BP - Im Sog der Ölpreise
Die Aktie des britischen Multis ist dabei, nach oben aus dem kurzfristigen Abwärtstrend auszubrechen. Neben der Charttechnik und dem hohen Ölpreis spricht der Ehrgeiz der neuen BP-Chefin für weitere Avancen.Weiterlesen!
Nachrichten zu Elma Electronic AG (N)
Analysen zu Elma Electronic AG (N)
Ameriprise, Schneider Electric, ASM & HSBC stark unterwegs – ist noch mehr drin? mit François Bloch?
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Ameriprise Financial
✅ Schneider Electric
✅ ASM
✅ HSBC
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerUS-Inflationsdaten im Fokus: SMI und DAX gehen fester ins Wochenende -- Asiens Börsen schlussendlich schwach
Der heimische sowie der deutsche Markt legten im Freitagshandel etwas zu. An der Wall Street sind grüne Vorzeichen zu sehen. Die Börsen in Asien zeigten sich am Freitag in Rot.