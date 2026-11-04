Elm Company Registered stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Elm Company Registered lud am 01.11.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das EPS wurde auf 9.72 SAR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 7.18 SAR je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 10.10 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 2.79 Milliarden SAR, während im Vorjahreszeitraum 2.53 Milliarden SAR ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.ch