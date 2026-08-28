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28.08.2026 06:37:00
ELLWEE Registered: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel
ELLWEE Registered hat am 26.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.
Es wurde ein Verlust je Aktie von 0.20 SEK gegenüber -9.300 SEK im Vorjahresquartal verkündet.
Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 82.25 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 10.7 Millionen SEK. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 60.1 Millionen SEK umgesetzt.
Redaktion finanzen.ch
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