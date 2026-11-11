Ellos mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Ellos stellte am 10.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Das EPS lag bei 1.77 SEK. Im letzten Jahr hatte Ellos einen Gewinn von 32.93 SEK je Aktie eingefahren.

Auf der Umsatzseite hat Ellos im vergangenen Quartal 932.2 Millionen SEK verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 9.61 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Ellos 850.5 Millionen SEK umsetzen können.

Redaktion finanzen.ch