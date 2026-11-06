Ellington Financial stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Ellington Financial äusserte sich am 04.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Ellington Financial hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0.31 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0.290 USD je Aktie gewesen.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Ellington Financial in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 74.12 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 214.2 Millionen USD im Vergleich zu 123.0 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.ch