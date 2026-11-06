Ellenbarrie Industrial Gases legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Ellenbarrie Industrial Gases gab am 04.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Es stand ein EPS von 2.53 INR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Ellenbarrie Industrial Gases noch ein Gewinn pro Aktie von 2.61 INR in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 28.20 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 1.14 Milliarden INR umgesetzt, gegenüber 891.7 Millionen INR im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.ch