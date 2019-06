Elixxir annonce son accès anticipé au programme pour développeurs en vue d'un AlphaNet public

LOS ANGELES, 13 juin 2019 /PRNewswire/ -- Elixxir, la plateforme révolutionnaire de chaînes de blocs destinée à la protection des métadonnées de David Chaum, a annoncé ce jour le lancement de l'accès anticipé au programme pour développeurs d'Elixxir (Elixxir Early Access Developer Program), qui permet aux développeurs tiers de s'appuyer sur le protocole Elixxir.

Les développeurs ont la possibilité de soumettre une proposition sur le site Internet d'Elixxir pour un accès anticipé au programme pour développeurs. En cas de sélection, ils pourront s'appuyer sur l'AlphaNet public d'Elixxir, qui sera disponible cet été.

Grâce à AlphaNet, les développeurs pourront créer des applications traditionnelles et distribuées qui communiquent, découvrent et fonctionnent en toute sécurité et de manière anonyme grâce au protocole cMix. Les développeurs utiliseront le kit de développement logiciel ArrowSDK d'Elixxir, afin d'intégrer en toute transparence les communications protégées par des métadonnées dans toutes leurs créations.

« ArrowSDK d'Elixxir est un ensemble d'outils à la fois simples et puissants. Nous permettons à tous les développeurs d'appliquer facilement à leurs projets les meilleures communications de protection de la vie privée au monde », a déclaré David Chaum, fondateur et PDG d'Elixxir.

ArrowSDK est écrit en Golang et peut être transféré sur des plateformes et systèmes d'exploitation divers. ArrowSDK servira d'interface de plateforme à tous les développeurs ; SDK sera mis à jour au fur et à mesure qu'Elixxir migrera d'AlphaNet à BetaNet puis MainNet.

Les propositions d'accès anticipé au programme pour développeurs continueront d'être acceptées et l'accès aux développeurs débutera avec la publication d'AlphaNet à la fin de l'été. AlphaNet sera le tout premier test public du protocole cMix pris en charge par une équipe de nœuds partenaires. En plus du programme pour développeurs, Elixxir lancera et testera la fonctionnalité de messagerie résistant aux métadonnées sur la plateforme.

« Aucune plateforme ne peut réussir sans une communauté de développeurs forte ; dès le début, Elixxir a donné la priorité à notre API en tant que composant central du protocole. Nous sommes heureux de proposer ces outils aux développeurs et sommes impatients de voir ce qu'ils ont créé », a dit Benjamin Wenger, vice-président Architecture chez Elixxir.

À propos d'Elixxir :

Dirigée par David Chaum, le cryptographe de renommée mondiale, inventeur de la trésorerie numérique et père de l'anonymat en ligne, Elixxir est une plateforme de transactions qui s'exécute sur une chaîne de blocs polyvalente. Les nœuds Elixxir protègent la confidentialité en associant le chiffrement de bout en bout à un réseau mixte qui rend illisibles les métadonnées engendrées par les activités quotidiennes d'un utilisateur. La plateforme prendra en charge la messagerie, les paiements et le transfert de données des applications décentralisées (dApp) sécurisés. Elixxir peut prendre en charge des volumes de transactions élevés, avec un traitement extrêmement rapide pour soutenir l'adoption mondiale de la chaîne de blocs décentralisée par les consommateurs.

