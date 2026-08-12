Elitz präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Elitz hat am 10.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Der Gewinn je Aktie lag bei 87.66 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 71.46 JPY je Aktie vermeldet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1.94 Milliarden JPY vermeldet – das entspricht einem Plus von 13.27 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.71 Milliarden JPY in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.ch