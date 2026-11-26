Elitecon International präsentierte in der am 25.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

Das EPS lag bei 0.11 INR. Im letzten Jahr hatte Elitecon International einen Gewinn von 0.450 INR je Aktie eingefahren.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Elitecon International in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 261.18 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 18.96 Milliarden INR im Vergleich zu 5.25 Milliarden INR im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.ch