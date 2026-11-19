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19.11.2026 06:37:00
ELITE BASIC legte Quartalsergebnis vor
ELITE BASIC hat am 16.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.
Der Gewinn je Aktie lag bei 1720.00 KRW. Im Vorjahresviertel waren 732.62 KRW je Aktie erzielt worden.
Der Umsatz wurde auf 37.50 Milliarden KRW beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 15.89 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 44.59 Milliarden KRW umgesetzt worden waren.
Redaktion finanzen.ch
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