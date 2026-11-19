ELITE BASIC hat am 16.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 1720.00 KRW. Im Vorjahresviertel waren 732.62 KRW je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde auf 37.50 Milliarden KRW beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 15.89 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 44.59 Milliarden KRW umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.ch