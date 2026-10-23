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23.10.2026 06:37:00
Elisa: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab
Elisa liess sich am 21.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Elisa die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0.57 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0.640 EUR je Aktie erzielt worden.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 560.9 Millionen EUR – ein Plus von 0.05 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Elisa 560.6 Millionen EUR erwirtschaftet hatte.
Redaktion finanzen.ch
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