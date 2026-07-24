Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’327 0.8%  SPI 20’070 0.7%  Dow 51’947 0.5%  DAX 25’099 1.4%  Euro 0.9303 0.1%  EStoxx50 6’281 1.1%  Gold 4’056 0.2%  Bitcoin 52’451 -1.3%  Dollar 0.8181 0.2%  Öl 98.7 -2.0% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Nestlé3886335UBS24476758Roche149905998Partners Group2460882Rheinmetall345850Zurich Insurance1107539ABB1222171Swiss Re12688156
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Kupferminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Goldpreis trotz Geopolitik belastet: Iran-Konflikt befeuert Sorgen vor Zinsen und Währungskrise
KW 30: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Meta-Aktie klettert zeitweise in Richtung 700-US-Dollar-Marke: Kommt jetzt ein Aktiensplit?
Verizon-Aktie höher: Telekommunikationskonzern setzt im Mobilfunkgeschäft mehr um - Umbau wirkt
Cathie Wood kauft nach Kursrutsch bei Tesla-Aktie kräftig zu
Suche...

Amazon Aktie 645156 / US0231351067

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

24.07.2026 23:15:11

Eligible Amazon Prime Members Have Until July 27 To Claim Up To $51 In FTC Settlement

Amazon
189.93 CHF -0.03%
Kaufen Verkaufen

(RTTNews) - Eligible Amazon.com Inc. (AMZN) Prime customers have until July 27, 2026, to file claims for refunds of up to $51 under Amazon's $2.5 billion settlement with the U.S. Federal Trade Commission (FTC).

The settlement stems from FTC allegations that Amazon enrolled consumers in Prime subscriptions without informed consent and made cancellations unnecessarily difficult. Amazon agreed to establish a $1.5 billion consumer refund fund and pay a separate $1 billion civil penalty, while denying any wrongdoing.

To qualify, consumers must have been U.S. Prime members who enrolled through one of the FTC-challenged signup flows or unsuccessfully attempted to cancel their subscription online between June 23, 2019, and June 23, 2025. Eligible customers must also have used more than three but fewer than 10 Prime benefits during any 12-month membership period and must not have already received an automatic refund.

Approved claimants may receive reimbursement of Prime membership fees of up to $51, payable by check, PayPal or Venmo. Amazon expects payments to be distributed in late 2026, though no specific payment date has been announced.

The FTC also warned consumers to watch for refund scams, noting that neither it nor Amazon will ever charge a fee to process settlement payments.

Passende Hebelprodukte

UBS Logo
Typ Hebel Verfall Valor
Long 7.4177 18.12.2026 152897368
Long 12.2174 19.03.2027 157335497
Long 378.7404 18.09.2026 155880706
Typ Hebel Verfall Valor
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Long 7.0056 10.80 155002988
Long 10.2243 6.07 154717896
Long 25.2494 0.21 157791339
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Short 7.4263 10.09 159032603
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
Long 5 -19.30 48959732
Long 10 -9.21 152897146
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
In eigener Sache

Trading Signals: Georg Fischer: Traditionskonzern mit Zukunftspotenzial

Das Unternehmen verbindet mehr als 200 Jahre Historie mit Trendmärkten wie Halbleiter und Rechenzentren. Starke Halbjahreszahlen und ein kräftiger Auftragseingang haben nun auch der Aktie neuen Schwung verliehen.

Weiterlesen!