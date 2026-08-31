Elicera Therapeutics Registered: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Elicera Therapeutics Registered hat am 28.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0.12 SEK. Im Vorjahresquartal hatten -0.060 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch