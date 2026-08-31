Eli Lilly Aktie News: Eli Lilly am Montagabend mit Kursverlusten

Die Eli Lilly-Aktie notierte um 20:26 Uhr im New York-Handel in Rot und verlor 1,7 Prozent auf 1'154,32 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der derzeit bei 7'682 Punkten notiert. Der Kurs der Eli Lilly-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 1'147,38 USD nach. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 1'170,00 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 153'291 Eli Lilly-Aktien umgesetzt.

Am 20.08.2026 erreichte der Anteilsschein mit 1'292,60 USD ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Eli Lilly-Aktie derzeit noch 11,98 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 26.09.2025 bei 712,13 USD. Mit einem Kursverlust von 38,31 Prozent würde die Eli Lilly-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Für Eli Lilly-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 6,00 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 6,88 USD ausgeschüttet werden. Eli Lilly gewährte am 05.08.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 7,94 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 6,29 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 47,67 Prozent auf 22.97 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 15.56 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

In der Eli Lilly-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 36,39 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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