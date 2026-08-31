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31.08.2026 16:29:00

Eli Lilly Aktie News: Eli Lilly am Nachmittag leichter

Eli Lilly Aktie News: Eli Lilly am Nachmittag leichter

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Eli Lilly. Die Eli Lilly-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 1,5 Prozent auf 1'156,46 USD ab.

Eli Lilly
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Der Eli Lilly-Aktie ging im New York-Handel die Puste aus. Um 16:28 Uhr verlor das Papier 1,5 Prozent auf 1'156,46 USD. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der bislang bei 7'665 Punkten steht. In der Spitze büsste die Eli Lilly-Aktie bis auf 1'147,38 USD ein. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 1'170,00 USD. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 76'986 Eli Lilly-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei einem Wert von 1'292,60 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (20.08.2026). Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 11,77 Prozent über dem aktuellen Kurs der Eli Lilly-Aktie. Bei 712,13 USD erreichte der Anteilsschein am 26.09.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 38,42 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Für Eli Lilly-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 6,00 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 6,88 USD ausgeschüttet werden. Die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Eli Lilly am 05.08.2026. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 7,94 USD gegenüber 6,29 USD im Vorjahresquartal. Das vergangene Quartal hat Eli Lilly mit einem Umsatz von insgesamt 22.97 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 15.56 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 47,67 Prozent gesteigert.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 36,39 USD je Eli Lilly-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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