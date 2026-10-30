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30.10.2026 16:29:00
Eli Lilly Aktie News: Anleger greifen bei Eli Lilly am Nachmittag zu
Die Aktie von Eli Lilly gehört am Freitagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Eli Lilly-Aktie konnte zuletzt im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 4,4 Prozent auf 1'434,75 USD.
Die Eli Lilly-Aktie stand in der New York-Sitzung um 16:28 Uhr 4,4 Prozent im Plus bei 1'434,75 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im S&P 500, der zurzeit bei 7'610 Punkten liegt. Zwischenzeitlich stieg die Eli Lilly-Aktie sogar auf 1'449,68 USD. Bei 1'444,54 USD eröffnete der Anteilsschein. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 249'553 Eli Lilly-Aktien.
Der Anteilsschein kletterte am 30.10.2026 auf bis zu 1'449,68 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 1,04 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Anteilsschein verbuchte am 31.10.2025 Kursverluste bis auf 813,21 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 43,32 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 6,00 USD an Eli Lilly-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 6,82 USD. Am 29.10.2026 legte Eli Lilly die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2026 endete, vor. Es stand ein EPS von 7,22 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Eli Lilly noch ein Gewinn pro Aktie von 6,29 USD in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 24.40 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Eli Lilly 15.56 Mrd. USD umgesetzt.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 34,94 USD je Aktie in den Eli Lilly-Büchern.
Redaktion finanzen.ch
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Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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Eli Lilly am 30.10.2026
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