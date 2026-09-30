Eli Lilly Aktie News: Eli Lilly verzeichnet am Mittwochabend Verluste

Die Eli Lilly-Aktie musste um 20:26 Uhr Verluste hinnehmen. Im New York-Handel ging es um 0,9 Prozent auf 1'174,46 USD abwärts. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der derzeit bei 7'692 Punkten notiert. In der Spitze fiel die Eli Lilly-Aktie bis auf 1'171,12 USD. Bei 1'186,49 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Zuletzt wechselten via New York 194'629 Eli Lilly-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 1'292,60 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (20.08.2026). Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Eli Lilly-Aktie 10,06 Prozent zulegen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 725,64 USD ab. Derzeit notiert die Eli Lilly-Aktie damit 61,85 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Dividendenausschüttung für Eli Lilly-Aktionäre betrug im Jahr 2025 6,00 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 6,88 USD belaufen. Am 05.08.2026 legte Eli Lilly die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2026 endete, vor. Eli Lilly hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 7,94 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 6,29 USD je Aktie gewesen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 22.97 Mrd. USD – ein Plus von 47,67 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Eli Lilly 15.56 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 36,59 USD je Eli Lilly-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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