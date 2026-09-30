Eli Lilly Aktie News: Eli Lilly am Mittwochnachmittag gesucht

Um 16:28 Uhr stieg die Eli Lilly-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 0,5 Prozent auf 1'190,29 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im S&P 500, der zurzeit bei 7'709 Punkten liegt. In der Spitze gewann die Eli Lilly-Aktie bis auf 1'190,92 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 1'186,49 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 43'899 Eli Lilly-Aktien.

Bei einem Wert von 1'292,60 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (20.08.2026). Der aktuelle Kurs der Eli Lilly-Aktie ist somit 8,60 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 01.10.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 725,64 USD ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die Eli Lilly-Aktie mit einem Verlust von 39,04 Prozent wieder erreichen.

Eli Lilly-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 6,00 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 6,88 USD aus. Am 05.08.2026 legte Eli Lilly die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2026 endete, vor. Das EPS belief sich auf 7,94 USD gegenüber 6,29 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Eli Lilly in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 47,67 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 22.97 Mrd. USD im Vergleich zu 15.56 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 36,59 USD je Eli Lilly-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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