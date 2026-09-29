Eli Lilly Aktie News: Eli Lilly am Abend nahezu unbewegt

Bei der Eli Lilly-Aktie liess sich um 20:26 Uhr kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im New York-Handel hat das Papier einen Wert von 1'184,50 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Gewinn-neutralen Werten im S&P 500, der zurzeit bei 7'669 Punkten liegt. Den höchsten Wert des Tages markierte die Eli Lilly-Aktie bei 1'192,70 USD. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Eli Lilly-Aktie bisher bei 1'168,83 USD. Den New York-Handel startete das Papier bei 1'182,86 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Eli Lilly-Aktien beläuft sich auf 130'180 Stück.

Am 20.08.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 1'292,60 USD an. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Eli Lilly-Aktie 9,13 Prozent zulegen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 716,69 USD am 30.09.2025. Abschläge von 39,49 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nachdem im Jahr 2025 6,00 USD an Eli Lilly-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 6,88 USD aus. Eli Lilly gewährte am 05.08.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 7,94 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 6,29 USD je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite hat Eli Lilly im vergangenen Quartal 22.97 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 47,67 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Eli Lilly 15.56 Mrd. USD umsetzen können.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Eli Lilly-Gewinn in Höhe von 36,59 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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