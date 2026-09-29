Eli Lilly Aktie News: Eli Lilly am Dienstagnachmittag leichter

Der Eli Lilly-Aktie ging im New York-Handel die Puste aus. Um 16:28 Uhr verlor das Papier 0,3 Prozent auf 1'180,79 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im S&P 500, der zurzeit bei 7'685 Punkten liegt. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Eli Lilly-Aktie bisher bei 1'179,15 USD. Bei 1'182,86 USD eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten 51'915 Eli Lilly-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 20.08.2026 bei 1'292,60 USD. Der aktuelle Kurs der Eli Lilly-Aktie ist somit 9,47 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 30.09.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 716,69 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit Abgaben von 39,30 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Zuletzt erhielten Eli Lilly-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 6,00 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 6,88 USD aus. Eli Lilly gewährte am 05.08.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurden 7,94 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Eli Lilly 6,29 USD je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 47,67 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 22.97 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 15.56 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Eli Lilly ein EPS in Höhe von 36,59 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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