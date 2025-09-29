Eli Lilly Aktie News: Eli Lilly stabilisiert sich am Abend

Kaum Ausschläge verzeichnete die Eli Lilly-Aktie im New York-Handel und tendierte um 20:26 Uhr bei 724,23 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Gewinn-neutralen Werten im S&P 500, der zurzeit bei 6'660 Punkten liegt. In der Spitze gewann die Eli Lilly-Aktie bis auf 727,32 USD. Das bisherige Tagestief markierte Eli Lilly-Aktie bei 716,69 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 725,55 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 250'272 Eli Lilly-Aktien umgesetzt.

Am 15.10.2024 erreichte der Anteilsschein mit 936,88 USD ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Eli Lilly-Aktie mit einem Kursplus von 29,36 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 09.08.2025 bei 624,00 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 13,84 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Eli Lilly-Aktie.

Zuletzt erhielten Eli Lilly-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 5,20 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 5,87 USD aus. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Eli Lilly am 07.08.2025 vor. Das EPS wurde auf 6,29 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Eli Lilly 3,28 USD je Aktie verdient. Auf der Umsatzseite standen 15.56 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 11.30 Mrd. USD umgesetzt.

Von Analysten wird erwartet, dass Eli Lilly im Jahr 2025 22,83 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

