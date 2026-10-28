Eli Lilly Aktie News: Eli Lilly tendiert am Abend nordwärts

Das Papier von Eli Lilly konnte um 20:26 Uhr klettern und stieg im New York-Handel um 0,9 Prozent auf 1'293,70 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im S&P 500, der derzeit bei 7'729 Punkten notiert. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Eli Lilly-Aktie bisher bei 1'299,00 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 1'266,00 USD. Zuletzt wechselten 151'679 Eli Lilly-Aktien den Besitzer.

Am 23.10.2026 erreichte der Anteilsschein mit 1'321,01 USD ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Eli Lilly-Aktie somit 2,07 Prozent niedriger. Am 30.10.2025 gab der Anteilsschein bis auf 809,63 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 37,42 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nach 6,00 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 6,82 USD je Eli Lilly-Aktie. Am 05.08.2026 hat Eli Lilly in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 7,94 USD, nach 6,29 USD im Vorjahresvergleich. Umsatzseitig wurden 22.97 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Eli Lilly 15.56 Mrd. USD umgesetzt.

Von Analysten wird erwartet, dass Eli Lilly im Jahr 2026 33,93 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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