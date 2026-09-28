Eli Lilly Aktie 947556 / US5324571083
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28.09.2026 20:27:13
Eli Lilly Aktie News: Eli Lilly macht am Abend Boden gut
Die Aktie von Eli Lilly gehört am Montagabend zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Eli Lilly-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 0,2 Prozent im Plus bei 1'186,35 USD.
Um 20:26 Uhr stieg die Eli Lilly-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 0,2 Prozent auf 1'186,35 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im S&P 500, der aktuell bei 7'698 Punkten steht. Der Kurs der Eli Lilly-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 1'193,99 USD zu. Bei 1'180,23 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten via New York 130'654 Eli Lilly-Aktien den Besitzer.
Am 20.08.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 1'292,60 USD an. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Eli Lilly-Aktie somit 8,22 Prozent niedriger. Am 30.09.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 716,69 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 39,59 Prozent.
Experten gehen davon aus, dass Eli Lilly-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 6,88 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Eli Lilly 6,00 USD aus. Am 05.08.2026 hat Eli Lilly die Kennzahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. In Sachen EPS wurden 7,94 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Eli Lilly 6,29 USD je Aktie eingenommen. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 47,67 Prozent auf 22.97 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 15.56 Mrd. USD in den Büchern gestanden.
Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Eli Lilly-Gewinn in Höhe von 36,59 USD je Aktie aus.
Redaktion finanzen.ch
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