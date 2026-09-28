Eli Lilly Aktie News: Eli Lilly am Nachmittag gesucht

Die Aktie legte um 16:28 Uhr in der New York-Sitzung 0,2 Prozent auf 1'186,30 USD zu. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im S&P 500, der aktuell bei 7'706 Punkten steht. Die Eli Lilly-Aktie zog in der Spitze bis auf 1'191,65 USD an. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 1'180,23 USD. Von der Eli Lilly-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 75'306 Stück gehandelt.

Am 20.08.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 1'292,60 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Eli Lilly-Aktie 8,96 Prozent zulegen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 30.09.2025 bei 716,69 USD. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Eli Lilly-Aktie 39,59 Prozent sinken.

Die Dividendenausschüttung für Eli Lilly-Aktionäre betrug im Jahr 2025 6,00 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 6,88 USD belaufen. Am 05.08.2026 lud Eli Lilly zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete. Das EPS lag bei 7,94 USD. Im letzten Jahr hatte Eli Lilly einen Gewinn von 6,29 USD je Aktie eingefahren. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 47,67 Prozent auf 22.97 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 15.56 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Von Analysten wird erwartet, dass Eli Lilly im Jahr 2026 36,59 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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