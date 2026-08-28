Eli Lilly Aktie News: Eli Lilly am Abend mit Abschlägen

Die Eli Lilly-Aktie musste um 20:26 Uhr im New York-Handel abgeben und fiel um 0,6 Prozent auf 1'168,47 USD. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der bislang bei 7'708 Punkten steht. Die Eli Lilly-Aktie gab in der Spitze bis auf 1'164,32 USD nach. Den Handelstag beging das Papier bei 1'170,87 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 124'633 Eli Lilly-Aktien.

Am 20.08.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 1'292,60 USD an. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 10,62 Prozent über dem aktuellen Kurs der Eli Lilly-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 26.09.2025 bei 712,13 USD. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 39,05 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Eli Lilly-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 6,00 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 6,88 USD belaufen. Am 05.08.2026 hat Eli Lilly in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 7,94 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 6,29 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 47,67 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 22.97 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 15.56 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Eli Lilly-Aktie in Höhe von 36,39 USD im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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