Eli Lilly Aktie News: Eli Lilly am Nachmittag mit stabiler Tendenz

Ohne grosse Ausschläge präsentierte sich um 16:28 Uhr die Eli Lilly-Aktie. Der Anteilsschein notierte via New York bei 1'176,23 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Gewinn-neutralen Werten im S&P 500, der zurzeit bei 7'730 Punkten liegt. In der Spitze gewann die Eli Lilly-Aktie bis auf 1'176,73 USD. In der Spitze fiel die Eli Lilly-Aktie bis auf 1'164,32 USD. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 1'170,87 USD. Von der Eli Lilly-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 59'446 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 20.08.2026 bei 1'292,60 USD. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Eli Lilly-Aktie mit einem Kursplus von 9,89 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 26.09.2025 bei 712,13 USD. Derzeit notiert die Eli Lilly-Aktie damit 65,17 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 6,88 USD. Im Vorjahr erhielten Eli Lilly-Aktionäre 6,00 USD je Wertpapier. Am 05.08.2026 hat Eli Lilly die Kennzahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Eli Lilly hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 7,94 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 6,29 USD je Aktie gewesen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 22.97 Mrd. USD – ein Plus von 47,67 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Eli Lilly 15.56 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Experten taxieren den Eli Lilly-Gewinn für das Jahr 2026 auf 36,39 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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