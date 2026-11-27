Die Eli Lilly-Aktie zeigte sich um 20:26 Uhr stabil und notierte im New York-Handel bei 1'392,38 USD. So zählt das Wertpapier zu den Gewinn-neutralen Werten im S&P 500, der bislang bei 7'297 Punkten steht. Den Tageshöchststand markierte die Eli Lilly-Aktie bei 1'404,00 USD. Zwischenzeitlich weitete die Eli Lilly-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 1'383,27 USD aus. Bei 1'390,05 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 315'146 Eli Lilly-Aktien den Besitzer.

Am 17.11.2026 markierte das Papier bei 1'475,25 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Eli Lilly-Aktie derzeit noch 5,95 Prozent Luft nach oben. Am 30.04.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 850,65 USD ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 38,91 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nach 6,00 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 6,77 USD je Eli Lilly-Aktie. Am 29.10.2026 hat Eli Lilly in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt. Es stand ein EPS von 7,22 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Eli Lilly noch ein Gewinn pro Aktie von 6,21 USD in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 38,61 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 24.40 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 17.60 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 35,42 USD je Eli Lilly-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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