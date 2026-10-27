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27.10.2026 16:29:00
Eli Lilly Aktie News: Eli Lilly am Dienstagnachmittag im Aufwind
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagnachmittag der Anteilsschein von Eli Lilly. Zuletzt stieg die Eli Lilly-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 0,8 Prozent auf 1'290,00 USD.
Das Papier von Eli Lilly konnte um 16:28 Uhr klettern und stieg im New York-Handel um 0,8 Prozent auf 1'290,00 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im S&P 500, der zurzeit bei 7'721 Punkten liegt. Das bisherige Tageshoch markierte die Eli Lilly-Aktie bei 1'297,78 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 1'273,50 USD. Von der Eli Lilly-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 85'217 Stück gehandelt.
Am 23.10.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 1'321,01 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Eli Lilly-Aktie damit 2,35 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 30.10.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 809,63 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Eli Lilly-Aktie derzeit noch 37,24 Prozent Luft nach unten.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 6,82 USD, nach 6,00 USD im Jahr 2025. Am 05.08.2026 hat Eli Lilly die Kennzahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf 7,94 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 6,29 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Eli Lilly hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 22.97 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 47,67 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 15.56 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.
Von Analysten wird erwartet, dass Eli Lilly im Jahr 2026 33,93 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.
Redaktion finanzen.ch
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